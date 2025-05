Soft skills

D'un naturel calme et très sociable, je sais travailler en équipe et reste toujours l'écoute de mes interlocuteurs. Mon expérience professionnelle me permet appréhender avec recul et discernement tous les cas de figure.Ma longue expérience en SEO m'a permis de travailler sur nombreux secteurs d'activité.Très curieux, j'aime aussi être challengé sur de nouveaux sujets et je sais mettre en place toutes les ressources nécessaires pour comprendre, proposer et mettre en oeuvre des solutions à votre problème.

Ce que je ne fais pas

Bien qu'ayant de l'expérience dans la conception de sites internet, la création et la gestion de campagnes Google Ads ou Meta, je ne souhaite pas proposer ce type de prestations.Néanmoins, je travaille avec un réseau de professionnels et je peux vous mettre en relation avec des experts dans leur domaine sérieux que j'ai validés en : conception de sites internet, community manager, production de contenu, RP, événementiels, pilotage de campagnes payantes (SEA et SMA), etc